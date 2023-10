Rifiuti davanti al Terminal dei pullman

Gallery



Di fronte al Terminal dei pullman in via Fazello, dove oltre ai cittadini si trovano anche i turisti, non è possibile utilizzare il marciapiede per il grande volume di spazzatura, ivi compresi anche gli ingombranti, oltre a trovarsi anche dei negozi ed artigiani, una forte sgradevole puzza ed i topi che passeggiano. Signor sindaco, signori "lavoratori" della Rap, cosa si deve fare per ritrovare un po' di pulizia e rendere vivibile la zona?