Rifiuti organi conferiti sabato sera in via Borrelli non ancora ritirati, inoltre ad essi si sono aggiunti i rifiuti organici conferiti lunedì sera. Oggi martedì 20 ore 13 i rifiuti sono ancora in attesa della Rap. Siamo esasperati se dovessero continuare questi disservizi, non rimane che denunciare tutto alla procura della Repubblica. Ma il sindaco cosa fa? Non si accorge di tutto ciò?