Netturbini assenti in via Rapisardi: "Fognature otturate dai rifiuti, ad ogni acquazzone la strada è impraticabile"

Ssegnalo che, da circa due anni, via Mario Rapisardi è diventata accumulo di spazzatura lungo marciapiedi e carreggiata. Non si vedono operatori ecologici da parecchio tempo, anzi, personalmente, non li ho mai visti. Le fognature sono diventate un accumulo di foglie e ad ogni acquazzone la via diventa impraticabile per via della spazzatura e per l'acqua che non defluisce correttamente.