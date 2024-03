Malaspina, erbacce sul marciapiede in via Furitano | Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si dice che bisogna pagare le tasse e le imposte per avere i servizi. Questa è l'esatta rappresentazione di ciò. A Palermo passano gli anni, cambiano i sindaci, aumentano la Tari ma il risultato è sempre peggio. Ringraziamo amministrazione e reset per questo magnifico servizio annuale: via Furitano, angolo via Garufi (zona Malaspina), attendiamo che cresca ancora un po' l'erba per portare gli animali al pascolo. Magari anche in mezzo all'immondizia.