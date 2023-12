Via Montepellegrino è totalmente abbandonata

Gallery





Via Montepellegrino viene riportata alla normalità solo quando deve transitare una qualche autorità, gli altri giorni è nell'abbandono più assoluto. Erbacce e piante crescono senza controllo, lo svuotamento dei cestini non viene mai eseguito, i pali segnaletica divelti non vengono aggiustati, i marciapiedi sono pericolosi anche per i cani. Inoltre persiste una barriera in cemento lasciata sulla.strada dal tempo del Covid.

Per riavere via Montepellegrino vivibile dobbiamo sperare che transiti un politico importante o un vip? Giro il quesito al sindaco, professor Roberto Lagalla, che della sua Giunta è il più erudito.