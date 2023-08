Spazzatura e inciviltà in via Lancia di Brolo

Buongiorno, scrivo come tanti hanno già fatto prima di me per segnalare l'ennesimo abbandono di sacchetti dell'immondizia da parte dei soliti incivili che a quanto pare in questa città abbondano. Come si nota dalla foto, scattata in via Lancia Di Brolo, dai sacchetti fuoriesce del liquido che ammorba l'aria circostante oltre a creare una situazione igienica veramente precaria. Ricordo da un articolo, pubblicato proprio su PalermoToday, che per il sindaco Roberto Lagalla la gestione dei rifiuti sarebbe stata presa sul serio, addirittura ha dichiarato che sarebbe stata una sua "ossessione". A volte mi chiedo in quale realtà parallela vivano sindaco e giunta comunale per non accorgersi dello stato di degrado e abbrutimento di questa città. Saluti