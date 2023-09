Ramo di un albero crolla in strada, tragedia sfiorata in via Jung

Gallery





In via Guido Jung e via Cimbali gli alberi sono ridotti ad una giungla non vengono potati da molti anni, il venerdì mattina si svolge il mercatino. Venerdì scorso, fortunatamente a mercatino terminato (era appena passato un camioncino che si occupa di pulire la strada proprio sotto), improvvisamente un ramo è crollato al suolo. Pensate che quel punto dove è crollato il ramo è un punto di raccordo di 3 strade, qualcuno si sarebbe potuto far male seriamente. Cosa si spetta per effettuare la potatura?