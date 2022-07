Rambla di via Emerico Amari, la protesta: "La domenica mattina è sempre sporca"

Gallery







Buongiorno, stamattina con mia moglie abbiamo voluto vedere la nuova piazzetta di via Emerico Amari altezza via Francesco Crispi, ebbene, da palermitani ci siamo vergognati. Dalle fotografie scattate si può evidenziare che la nuova piazzetta, in pieno centro di Palermo, non è tenuta per niente pulita dopo la movida del sabato sera. Eppure basterebbe poco, basterebbe un dirigente della Rap che potesse che potesse dare disposizioni a qualche operatore di andare a pulire nelle prime ore della domenica mattina la piazza. Un luogo che proprio stamattina era affollato di turisti. Capisco che si chiede troppo perché gli operatori ecologici non si vedono neanche nei giorni feriali figuriamoci la domenica. Mi auguro che con il nuovo sindaco possa cambiare qualcosa anche se sonno molto perplesso.