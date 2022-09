Posti che dovrebbero essere occupati da disabili sono invece occupati da una campana e dal vetro lasciato a terra. Non sono neanche evidenziate le strisce che consentono ai disabili di posteggiare le auto come da tabella. Accade vicino al civico 92 di via Alfredo Casella, dove si trovano una scuola e un ufficio postale. Ringrazio a nome dei disabili l’attenzione riservata dal nostro servizio comunale!

Il posto per i disabili? In via Casella è "riservato" alla campana per il vetro