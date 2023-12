Aeroporto, l'accusa: "Parcheggi per disabili occupati da chi non ne avrebbe diritto"

Segnalare un abuso che avviene nei parcheggi per disabili nell'aeroporto di Palermo. Da circa 6 mesi sono costretto, a causa di intervento chirurgico e varie visite di controllo, a prendere l'aereo. Ma tutte le volte che devo parcheggiare nei posti riservati trovo il parcheggio pieno, un conoscente che lavora presso l'aeroporto mi ha confidato che lui e molti lavoratori per non pagare il posteggio, che è molto salato, utilizzano il pass per disabili dei parenti o conoscenti, l'ho segnalato ai vigili in servizio presso l'aeroporto e mi hanno detto che il loro controllo si limita soltanto per vedere se il pass esposto nel parabrezza è ancora valido e non controllano se il possessore è in aeroporto.

Io negli ultimi mesi ho pagato con lo sconto del 50% più di 200 euro di parcheggio. I vigili urbani mi dicono che ho ragione a lamentarmi ma loro non possono fare niente contro l'inciviltà delle persone e la mancanza di controllo dei responsabili dell'aeroporto. È un'indecenza, si parla dei diritti per i disabili e ogni giorno veniamo derubati dei pochi spazi che ci sono rimasti. Vorrei sapere dalle autorità competenti cosa hanno intenzione di fare.