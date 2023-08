Palermo: città inclusiva!

Gallery



Un' inclusione volta a guardare chi vive nel bisogno e chi non ha il necessario per la sopravvivenza di sé e spesso dei propri familiari. Palermo inclusiva perché le associazioni di volontariato cercano di sopperire alle gravi situazioni come possono, con impegno, dedizione e iniziative davvero sorprendenti. PerLaRosa è stata protagonista di una splendida iniziativa svoltasi dal 28 giugno al 6 agosto scorso. Insieme a PerLaRosa, che ha messo tutto l' impegno possibile attraverso la Presidente Silvia Modica, grande Donna per la forza e la tenacia che mettere in campo ogni giorno e ai volontari che non si sono risparmiati garantendo una presenza quotidiana, un immenso grazie giunga a Riccardo Campo che ha allestito un reportage- testimonianza e un grazie infinito giunga soprattutto a Famila.

Sono stati raccolti svariati generi alimentari da destinare alla gente senza fissa dimora e alle famiglie che versano in gravi difficoltà economiche. Famila ha messo a disposizione diversi punti vendita affinché fossero presenti i carrelli solidali. PerLaRosa e il reportage itinerante sono stati presenti presso i Famila di Viale della Libertà, via Castelforte, via Bernini, via Serradifalco, via Russo e Salita Partanna. Grazie alla generosità dei tantissimi clienti sono stati riempiti innumerevoli carrelli di generi di prima necessità che sono stati distribuiti a tante famiglie.

Grazie al Direttore generale di Famila Massimo Romano per aver sposato l' idea dell' artista Riccardo Campo. Un reportage attento, toccante e veritiero esposto a testimonianza di ciò che PerLaRosa svolge in soccorso ai fratelli bisognosi. Grazie a Costanza Antioco e Giuseppe Giannola dell' Area Marketing e a tutti i Direttori delle varie sedi. Ogni piccolo dono è segno di sensibilità e se ogni goccia riempie il mare, il Team Famila e Riccardo Campo hanno permesso che un lago si trasformasse in mare di Bene, Amore e Solidarietà. La Presidente Silvia Modica e i suoi volontari Ringraziano di cuore.