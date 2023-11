In corso Calatafimi nuovi cassonetti, ma in via Bergonzoli?

Quelli della foto sono alcuni dei "nuovi cassonetti", tanto declamati dal presidente Todaro, presidente della Rap, in corso Calatafimi, "dalla Rocca a Piazza Indipendenza". Quelli della foto si trovano in via generale Bergonzoli all'angolo con Corso Calatafimi. Forse, in effetti, le ruote non calpestano la moquette del corso, ma si affacciano su di esso. Credo che proporrò una colletta fra i residenti, per avere, anche noi, dei cassonetti interi e forniti del fondo.