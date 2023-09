Via Giuseppe Cimbali, 64 · Montepellegrino

Via Giuseppe Cimbali, 64 · Montepellegrino

Compiere 100 anni é un'occasione straordinaria che merita una grande festa. Per questo, nella comunitá alloggio per anziani Villa della Nonna a Palermo, la simpaticissima nonna Franca festeggia circondata dall'affetto e dal calore dei nipoti, degli altri ospiti, operatori e titolari della struttura. Una donna in gamba, spiritosa, dolce e dal cuore grande!