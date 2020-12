Manto stradale dissestato in via Ruffo di Calabria

Una strada dissestata e quindi pericolosa per chiunque vi transiti, auto, moto e biciclette. Basta rivolgere un rapido sguardo al manto stradale di via Ruffo di Calabria, che dal mese di gennaio, e,successivamente, resa ancora più pericolosa dall’alluvione del mese di luglio, per notare una situazione fortemente degradante. Questa via che collega Baida e Boccadifalco con San Martino delle Scale, a causa del maltempo,è sempre più pericolosa da percorrere, perché sono finiti anche dei massi del costone roccioso sulla strada. I cittadini sono terrorizzati, e soprattutto quando si fa buio, diventa un incubo far ritorno alle proprie abitazioni. Non ci si può affidare ai Santi per sperare di non imbattersi in un incidente...