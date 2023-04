Zona Malaspina, in via Vivaldi un parcheggio "privato" in zona rimozione

Nella via Vivaldi, una traversa di via Malspina nota per la presenza storica del Liceo Scientifico Einstein, da diversi anni vige una ordinanza del sindaco emanata per carenze relative alla sicurezza. Ebbene pur essendo una ordinanza che mira alla riduzione e controllo dei carichi su detta via che risulta essere un solaio, il Comune se ne frega di vigilare consentendo addirittura ad alcuni cittadini che abitano nel condominio adiacente, di circoscrivere una area con piloni di cemento e catena munita di catenaccio per preservare il tanto agognato parcheggio.

Un parcheggio privato in un sito con divieto di sosta e prelievo coatto del mezzo solo a Palermo si può trovare. Complimenti al comune e alla polizia municipale che non adempiono ai loro obblighi e complimenti ai cittadini coraggiosi di mostrare la loro arroganza e appartenenza.