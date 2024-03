Lavori per lo svincolo di Brancaccio, caos e traffico nella bretella dell'autostrada

Questo è lo stato della bretella lato monte (zona Forum direzione Villabate) dopo la restrizione della carreggiata per i lavori dei nuovi svincoli. Unica corsia, unico senso di marcia, traffico paralizzato e impossibilità di uscirne anche in emergenza. Oltre alle tantissime aziende che stanno avendo grosse ripercussioni. Si rischia qualcosa di brutto per colpa di gente che non pensa ai possibili danni ma soltanto a incassare il Prnn.