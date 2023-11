Via Trabucco al buio, pericolo sicurezza: in una notte rubate 4 auto

Buongiorno, volevo segnalare, un'ennesimo disservizio ai danni di questa città e di noi tutti. Da ottobre via Trabucco è dotata di vecchio e nuovo impianto di illuminazione pubblica, dovrei esserne felice e invece non funzionano entrambi gli impianti, rendendo la via a dir poco impraticabile in macchina figuriamoci a piedi. Consideriamo che detta via è uno degli accessi principali per chi deve raggiungere l'ospedale Cervello, spesso si vedono persone anziane che con valigie la percorrono. Ho contattato personalmente AMG, mi hanno riferito che avevano moltissime segnalazioni di questo disservizio e che dall'azienda avevano avuto ordine di non prendere altre segnalazioni perché il problema era dovuto alla pericolosità dell'impianto per un mancato intervento di messa in sicurezza di una struttura appartenente al Comune di Palermo, ma di questa ultima non mi hanno saputo dire altro e nemmeno a chi rivolgermi per sollecitare un intervento. Spero che questa mia segnalazione possa servire ad evitare qualche brutto incidente se non altro il buio e la zona si presta a situazioni molto spiacevoli, in una sola notte il mese scorso sono state asportate ben quattro autovetture.