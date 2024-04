"Il salotto di Palermo non può essere abbandonato così"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Passeggiando per le vie del centro storico dopo le 19,00 ecco come si presentano i contenitori per i rifiuti, stracolmi dove è impossibile accumularne altri e pertanto si devono gettare per terra. Il "Salotto" visto che ci sono gli ospiti, ossia i turisti, dovrebbe avere una manutenzione straordinaria specialmente la sera ed i festivi, non è presentabile un abbandono di questo tipo. L'amministrazione comunale dovrebbe correre ai ripari, che figuraccia ci fa la città? Restiamo fiduciosi che questa segnalazione faccia riflettere chi di dovere e che possa organizzare al meglio il salotto della nostra città.