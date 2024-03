Davanti al Castello della Zisa: "Dopo tre giorni di luce, torna il buio"

Piazza Zisa e Via Villa Nicolosi · Palermo

Piazza Zisa e Via Villa Nicolosi · Palermo

Gallery







Davanti al Castello della Zisa, palazzo iniziato durante il regno di Guglielmo I e ultimato da Guglielmo II intorno al 1167, fu la residenza estiva preferita dai re e dalla sua corte. Il suo nome deriva dall'arabo “al-Aziz”, ovvero “splendido”. Forse è propio il buio a renderlo splendido, tra le torce e i flash delle macchine fotografiche dei turisti, giunti da tutto il mondo m, lo illuminano di immenso! Adiacente la Chiesa di Santo Stefano, completamente al buio , l’arco di Via Villa Nicolosi completamente al buio, i turisti hanno pure paura di ammirare questo patrimonio artistico e culturale, giungono con entusiasmo e non vedono l’ora di andar via da quel tugurio al buio!