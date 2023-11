Via Val di Mazara, 19 · Resuttana-San Lorenzo

Via Val di Mazara, 19 · Resuttana-San Lorenzo

Giorni fa, dopo la segnalazione di un altro utente, finalmente il cestino dei rifiuti di Via val di Mazara. A prescindere che lo svuotamento avvenga spesso su input di qualche cittadino la cosa che lascia perplessi è che i rifiuti (composti per lo più di deiezioni canine) che erano posti in cima al cestino adesso sono sparpagliati sul marciapiede. Ottimo intervento direi.