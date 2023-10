L'anarchia in via Gaspare Bivona: "Divieti ignorati e moto sulle piste"

Salve, la presente per segnalare le continue infrazioni stradali in via Gaspare Bivona, parallela lato mare di via Francesco Crispi. Ci triviamo nella zona porto, esattamente dove stanno facendo i lavori per il sottopassaggio. In via Gaspare Bivona esiste il divieto di accesso ai non residenti, ma nessun cittadino lo rispetta In questo particolare momento, dove i palermitani sono attratti ed accorrono numerosi al porto per vedere il nuovo Marina Yachting e la via Crispi è chiusa per lavori, via Gaspare Bivona viene invasa da auto e moto che per aggirare l'ostacolo dei lavori in corso entrano in codesta via infrangendo il divieto e rimanendo imbottigliati in quanto la stessa strada dall'altro lato è ovviamente chiusa, giusto appunto per i lavori in corso Senza dimenticare che alcuni motociclisti percorrono indisturbati anche la pista ciclabile e addirittura anche qualche automobilista ha osato farlo.

Quanto sopra sta generando disagi notevoli agli abitanti del luogo che, oltre a non poter trovare posteggio, quei pochi che riescono hanno già cominciato a trovare danni di ammaccature alle auto posteggiate (molti, facendo marcia indietro, sbagliano la manovra ed urtano le auto parcheggiate). Poiché è difficile comunicare con le autorità di competenza, gli abitanti della zona pregano gli automobilisti e motociclisti di non infrangere il divieto, anche perché ripeto, la strada è chiusa e senza uscita, quindi rimarreste imbottigliati. Si pregano le autorità competenti di volere prenere provvedimenti urgenti. Grazie, saluti.