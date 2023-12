Disservizio anagrafe viale Lazio

Vorrei condividere con voi il disservizio generato dall’anagrafe di Palermo di viale Lazio. Fino al 3/01 negli sportelli 6 e 7 non c’è personale in quanto in ferie o in malattia. Mercoledì 27 dicembre mi reco presso ufficio anagrafe di viale Lazio , espongo la problematica all’usciere il quale mi risponde di tornare mercoledì, facendogli notare che era mercoledì, ribatte di ritornare mercoledì 3/01 perché impiegati preposti erano in ferie o malattia. Protesto civilmente e con educazione facendo notare che il dirigente doveva predispone un sostituto, ma ricevo come risposta che anche il dirigente e’ in ferie e nel palazzo c’è solo lui e due sportellisti che si occupano di altro.Torno a casa e decido di scrivere una pec indirizzandola sia all’ufficio protocollo che all’ufficio anagrafe senza ottenere alcuna risposta. La cosa mi indispone sempre più.

Venerdi 29 giorno di ricevimento al pubblico degli sportelli 6 e 7 mi reco nuovamente all’anagrafe di viale Lazio ma impiegati preposti erano assenti e non c’era nessun sostituto. Decido di chiamare l’ufficio URP , mi risponde una gentile signora la quale ascoltata la mia problematica contatta immediatamente l’ufficio anagrafe . Nel giro di un quarto d’ora il mio problema viene risolto . Come può un dirigente di settore consentire che un pubblico servizio non venga erogato?