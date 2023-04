Rifiuti e degrado in via Austria, piazza Russia e via Bonafede: "Zona infestata dalle zecche"

Abito in via Giulio Bonafede a Passo di Rigano e questa zona, insieme a via Austria, piazza Russia e via Aci, sembra essere dimenticata da tutti: spazzatura abbandonata agli angoli della strada, materassi, pezzi di mobili e qualche frigorifero!

Dall'inizio della primavera è diventato impossibile anche scendere a fare una semplice passeggiata in quanto (visti i terreni circostanti incolti e visibilmente abbandonati a sé stessi) ci sono zecche ovunque! Non è per nulla bello portare un bambino a fare due passi e ritrovarsi, una volta dentro casa, scarpe e pantaloni pieni di zecche.

Chiedo a chi di competenza (che finora non ha mai risposto alle varie segnalazioni) di intervenire per risolvere il grave problema delle zecche in quanto adesso siamo passati da una semplice situazione di decoro - già grave di suo - ad un vero e proprio problema sanitario e veterinario. Mi sembra assurdo, in una "città civile" dover fare una richiesta pubblica per avere un minimo di igiene, ma tant'è...