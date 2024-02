"Via Sammartino una volta era il 'salotto buono' della città: ora ci sono rifiuti, topi, scarafaggi e alberi non potati"

Gallery

















Le foto mostrano via Sammartino, quella che una volta era il "salotto buono" della città. Rifiuti, topi, scarafaggi, rami degli alberi dentro gli appartamenti. La stessa situazione di degrado riguarda tutta la città, tranne due o tre percorsi del centro che, imbellettati, strizzano l'occhio ai turisti.

E' intollerabile questa situazione che si trascina ormai da mesi e che preoccupa con l'arrivo di temperature più elevate. Dove sono le istituzioni e il servizio pubblico di igiene ambientale? Il mio è un appello al presidente di circoscrizione, al sindaco, all'assessorato competente, alla Rap. Un appello rivolto anche ai cittadini incivili che concorrono pesantemente a rendere questa città sempre più invivibile.

Quale futuro e quali scenari si aprono a fronte di tanta incuria e cattiva gestione? La Tari arriva puntuale e si paga la mora anche per un solo giorno di ritardo, è possibile fare in modo che vengano applicate delle sanzioni anche a tutti quelli che continuano a non fare il proprio dovere? No, non siamo una città europea. Non conosciamo il significato della parole decoro, rispetto per il bene pubblico, dovere, amore per la storia e la bellezza della propria città. Assistiamo ad una involuzione piuttosto che ad una evoluzione e impotenti attendiamo un segnale dalle istituzioni.