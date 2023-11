Rifiuti in via Brunelleschi: "Dopo l'invio dei vigili in borghese il Comune torna a fregarsene"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Premesso che solitamente la zona di via Brunelleschi - con le vie limitrofe - è piena di rifiuti in quanto non provvedono mai alla raccolta e poi, una volta ogni 10 giorni, vengono a farlo con la ruspa. Pertanto, a qualsiasi orario, gettare i rifiuti è diventato poco dignitoso in mezzo a topi e mosche, lungo la carreggiata o sopra al marciapiede. Oltre una settimana fa, magicamente, la strada e i cassonetti erano stati ripuliti e la raccolta dei rifiuti avveniva regolarmente. Questo perché hanno inviato delle pattuglie dei vigili in borghese per fare multe a chi gettava i rifiuti fuori dall'orario.

Ciò che sto per dire non va in difesa di chi, me incluso, gettava rifiuti fuori orario. Tuttavia l'abitudine nasceva dal fatto che di sera, su una zona non illuminata e con marciapiede e carreggiata pieni di rifiuti, non era "carino" gettare altri rifiuti. Pertanto molti speravano che al mattino successivo i cassonetti sarebbero stati liberati e la strada ripulita. Il video allegato è stato registrato oggi, alle ore 11. La situazione persiste ormai da venerdì scorso, esattamente da quando sono sparite le pattuglie in borghese che hanno "fatto cassa" per poco meno di una settimana. Chiamando Cl comune per fare un reclamo o segnalare la cosa, mi è stato detto che non possono fare nulla e che dovrei rivolgermi al sindaco.