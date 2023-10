Lungomare tra Isola e Capaci tra degrado e abbandono: "Uno scempio, immaginate se fosse in Spagna"

Gallery









Mi chiedo come un gioiello come il lungomare tra Isola delle Femmine e Capaci possa versare in un totale stato di abbandono. Mi chiedo come sindaci e amministrazioni comunali possano permettere tanto degrado. Sporcizia sul lungomare ovunque, rifiuti abbandonati ovunque, titolari di lido e annessi ristoranti che lasciano bidoni della spazzatura sporchissimi e maleodoranti per strada tra l’altro nella parte riservata a pedoni. Ex piattaforme sul mare abbandonate con recipienti che credo siano in eternit (fatto gravissimo) se dovesse essere così. Agli amministratori di questo gioiello chiedo perché tutto questo? Se Capaci e Isola delle Femmine fossero in Toscana o addirittura in Spagna sarebbero preservate e curate come una cosa rara e preziosa. In Sicilia gli amministratori guardano - perché sono certo che anche loro avranno visto quello che io ho fotografato - ma forse preferiscono girarsi dall’altra parte e fare finta di niente. Che scempio.