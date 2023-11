"Buche sull'asfalto, arbusti che spuntano dai marciapiedi e rifiuti: benvenuti in via Foscolo"

Diciamolo, la manutenzione non è proprio il punto forte del Comune di Palermo, esempio plastico di questa affermazione è lo stato in cui versa via Foscolo, strada parallela della centralissima via Libertà. Parcheggiando per trascorrere una piacevole serata in compagnia, lo sportello si apre su un arbusto ritto come fosse una pianta di finocchietto selvatico che nasce da una, ormai, grande spaccatura nel cemento del marciapiede, quando non occulta addirittura un porta vaso in metallo fissato per terra contro cui è anche facile andare a sbattere.

Poco più in là addirittura un buco dove mettere un piede o un bastone, e in cui cadere (e fare ricorso contro il Comune per risarcimento danni). Ma l'asfalto non se la passa meglio, se qualche metro oltre c'è una buca utilissima per rompere una ruota. Per la legge della finestra rotta, poi, il tutto è condito da rifiuti vari, lasciati da passanti "vastasi" (alla distrazione non crediamo più e delle edulcorazioni dei comportamenti antisociali ci siamo anche stufati) o portati dal vento, ma è evidente che personale addetto allo spazzamento o qualcuno che supervisioni lo stato dei luoghi non ne passino da tempo.