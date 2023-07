Concerto di Radio Italia: "Quanti disagi per i disabili"

Salve, chi scrive è un ragazzo disabile che ieri, 30/06/2023, ha assistito all'evento Radio Italia live al Foro Italico. Mi rivolgo a voi per mettervi al corrente di alcuni episodi assurdi e inaccettabili avvenuti durante l'evento ai danni dei disabili.

Parto col dire che non è la prima volta che assisto a questo evento dal vivo, ma non avevo mai assistito a nulla di così aberrante: i bagni preposti per i ragazzi con handicap venivano tranquillamente e spudoratamente utilizzati da chi non ne aveva alcun diritto, provocando non solo una fila chilometrica e ingiustificata, ma una volta avviata la pulizia, si è sprigionato un fetore insopportabile, il tutto avveniva senza che nessuno li fermasse, nel più totale menefreghismo.

Senza contare poi che la pedana che accoglieva i disabili non aveva nessuna copertura, e dovendo recarsi sul posto nelle prime ore del pomeriggio per evitare ulteriori disagi sono stato sotto la calura dalle 15 alle 19. Ci facciamo la bocca grande con la parola "inclusione", ma qui manca una nozione basilare del vivere civile: il RISPETTO.. Trovo inaccettabile che nel 2023 occorra alzare la voce parlando di un'ovvietà.