Cinisi e il problema delle strisce pedonali mai risolto

Da anni che si segnala il problema delle barriere architettoniche lungo corso Umberto a Cinisi: le strisce pedonali sono collocate in posti dove, disabili con carrozzine, non vedenti, genitori con passeggini, hanno mille difficoltà per attraversare la strada. Perché? Perché le strisce pedonali sono prive di scivoli per i disabili e, ironia, sono poste davanti a lampioni della luce comunale e panchine in granito e cemento, senza considerare anche locali che pongono le loro barriere divisorie davanti alle strisce.

Questa amministrazione comunale, ma anche l'opposizione, fanno orecchie da mercante. Non ci sentono, non hanno a cuore il problema. Eppure basterebbe spostare le strisce pedonali dove non ci siano impedimenti e creare gli scivoli , che per legge vanno fatti. Basterebbe poco... ma serve ai disabili.