"Sembrava un intervento impossibile: così i chirurghi hanno salvato la vita a mia mamma"

Vi contatto perché mi piacerebbe fare venire fuori una storia di buona sanità. Devo dire grazie ai chirurghi che hanno effettuato un intervento per salvare mia mamma nella clinica di Maria Eleonora. Si tratta di un salvataggio dell'arto inferiore per erteropatia acuta su una paziente di 78 anni con problematiche cardiache tra cui una lesione ad una coronaria, due stant al cuore, oltre al fatto che parliamo di un persona ipertesa, diabetica, con una artereopatia diffusa. Sembrava un intervento imposibile.

Un intervento molto, molto, molto difficile durato più di 10 ore. I chirurghi hanno tentato il tutto per tutto pur di salvargli la vita e la gamba. Premetto che a maggio era stata operata al Policlinico di Palermo. La portai all'ospedale Molinette di Torino, a luglio venne riaperta e le fu inserito un bypass. Ma questo bypass a fine ottobre si è richiuso e quindi l'ho portata da un chirurgo vascolare a Palermo che ha programmato con urgenza l'intervento.

Siamo ancora qui in clinica. Probabilmente domani mia madre verrà dimessa. Si parla sempre tanto di malasanità a Palermo mentre invece i centri per eccellenza ci sono. E' doveroso dover dare una bella immagine alla nostra città e far conoscere a tutti questa storia. Dico grazie al dottor Giuseppe Di Modica, specialista in cardioangiochirurgia e al chirurgo primo operatore Rocco Pizzirusso.

Maria D'Agostino