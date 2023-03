"Caro sindaco Lagalla, prepariamo Palermo all'arrivo dei turisti"

Dedico questa mia lettera aperta al sindaco Lagalla. Sta per iniziare la stagione turistica e molte navi da crociera hanno scelto Palermo come meta turistica. Sicuramente avremo in città un grandissimo afflusso di gente. Vogliamo mostrare a tutti che anche Palermo è una città che può essere visitata camminando per le strade senza spazzatura?

Il porto è una delle porte principali della città e dà il benvenuto ai turisti. Molti si sono lamentati perchè al posto di mettere tutto in elettrico, abbiamo ancora i cavalli e le carrozze. Volevo farvi notare che a Palma de Maiorca la città intera si è mobilitata contro lo sfruttamento dei cavalli. Diamo una nuova immagine. Aiutiamo anche i proprietari dei calessi introducendo e investendo sul trasporto elettrico. Dopo di che, Palermo non va spenta per risparmiare, ma va accesa con luci a led che sfruttano i pannelli fotovoltaici. Possiamo dare una grande impronta green a questa città?

Mario Grammatica