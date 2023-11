Via Cruillas al buio per un guasto: "Nella foto ecco cosa (non) si vede"

Sono Antonina Pennino e abito in via Cruillas, la foto fa capire quello che non si vede in via Cruillas. Grazie alla segnalazione inviata a PalermoToday, l 'Amg ha risposto che non è di sua competenza riparare il guasto in quanto il disservizio è stato causato dalla ditta incaricata di effettuare dei lavori per conto del Comune. A questo punto chi è competente per ridarci l'illuminazione pubblica? Spero che chi di dovere provveda al più presto perché si tratta di una situazione pericolosa e casomai dovesse succedere una disgrazia la responsabilità è del Comune. E luce sia!