Via Sciuti, buca pericolosa per i pedoni all'angolo con via Notarbartolo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'angolo tra via Sciuti e via Notarbartolo c'è una pericolosa buca sul marciapiede. Dal Comune hanno circoscritto l'area (più di un mese fa) ma la gente continua ad attraversare l'area continuamente, che io sappia nessuno si è ancora fatto male, ma solo per pura fortuna. Perché non riparano la buca? Inoltre sulle vicine strisce pedonali manca l'asfalto e molta gente in quel punto zoppica e rischia di cadere.