Aeroporto, la protesta dei dipendenti: "La Gesap ci ha più che raddoppiato l'abbonamento per i parcheggi"

Sono una dipendente aeroportuale e sono sconcertata dal fatto che la Gesap, società che gestisce lo scalo Falcone Borsellino abbia aumentato il prezzo degli abbonamenti ai parcheggi del 120%.

Fino al 31 dicembre infatti pagherò un abbonamento di 32 euro mensili per l'area P3 (low cost), mentre da gennaio dovrei pagarne 80. Non ci sto, non ci stiamo! Noi dipendenti siamo pronti a protestare bloccando il parcheggio P3 in entrata. Se il gestore Gesap non è in grado di tirare su soldi dai turisti meglio che lascia ad altre società, noi andiamo per lavorare, guadagnare (si fa già fatica ad arrivare a fine mese) offrendo un servizio, non dobbiamo pagare per lavorare. Inoltre vi sono molti stagionali, part time e saltuari che lavorano in aeroporto, percependo uno stipendio basso se gli tolgono 80 euro circa per un parcheggio sono costretti a cercare altro lavoro e non offrire più un servizio importante per le aziende che operano in aeroporto, per la nostra città, regione che vive di turismo. Facciamo due conti? Su 100 dipendenti che dovrebbero pagare 80 euro mensili, la Gesap incasserebbe 96 mila euro all'anno a discapito di poveri lavoratori.

La redazione di PalermoToday ha contattato la Gesap per una replica, ma la società ha preferito non commentare.