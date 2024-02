Viale Strasburgo, auto posteggiate sulle strisce pedonali: "Così è impossibile attraversare"

Ecco come è diventato impossibile per i pedoni attraversare in viale Strasburgo. Nelle vicinanze del liceo Meli, gli studenti e in generale tutti i pedoni hanno serie difficoltà ad attraversare grazie all'inciviltà di alcuni automoblisti che non rispettano il Codice della strada, posteggiando sulle strisce pedonali.

Il Comune, malgrado vari solleciti, ancora non ha predisposto l'abbattimento di un muretto che impedisce il libero passaggio da parte dei pedoni.