Via Marinai Alliata, quasi due mesi di attesa dall'Amap per un allaccio idrico

Meno di due mesi ha fatto richiesta di allaccio alla rete idrica in via Marinai Alliata. Il personale Amap ha fatto il sopralluogo in data 17 ottobre 2023 con procedura di pagamento, ma l'azienda acquedotto non ha ancora installato il contatore. Quella che dovrebbe essere una semplice pratica si è trasformata in una vera e propria odissea.

Così sono costretto a pagare ogni due giorni una autobotte al costo di 50 euro per riempire una piccola cisterna d’acqua. Istanza inviata mezzo pec in data 17 settembre come dalla stessa azienda consigliato, ma poi come riferito dagli uffici di Palermo pratica più lenta perché l’istanza passa da Roma. Assurdo, altro che snellimento burocratico. Eppure si tratta di un semplice montaggio di contatore null’altro e si tratta di un bene di prima necessità.

Daniele Perricone