Una generazione

Un giorno bambini in fila per la scuola

Un giorno in fila per portarci i propri figli

Oggi in fila doloranti stanchi ricurvi in attesa di un vaccino...

persone dimenticate

Ieri utili

Oggi corpi stanchi

Doloranti menomati

Figli di un Italia del dopoguerra della 500 del Sanremo di Gino Paoli di Mina la nostra matrice storica. Ognuno con la sua storia e tutti assieme la nostra storia...

Di Fabrizio Alazio