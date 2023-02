Due alberi nello spartitraffico in autostrada: "Sono un rischio, sarebbe meglio spostarli"

In viale Regione Siciliana Nord Ovest, quasi all'altezza dello svincoto per Tommaso Natale, all'interno dello spartitraffico centrale ci sono due grossi alberi, ormai abbastanza cresciuti, che costituiscono un pericolo per l'incolumità viaria. Quando c'è vento questi alberi ondeggiano paurosamente e, vista l'esperienza con l'albero di viale Boris Giuliano, gli stessi potrebbero creare problemi. Sarebbe opportuno spostarli in altri siti più sicuri levandoli dal centro della carreggiata dove attualmente si trovano o quantomeno potarli in modo da evitare eventuali pericoli.