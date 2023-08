"Non è la foresta pluviale ma la centralissima via Houel..."

Gallery







La ormai quasi quinquennale mancata potatura degli alberi nella centralissima via Houel la sta trasformando in un luogo pericoloso anche al transito, senza contare che anche la parte inferiore della vicina via Cluverio versa in condizioni analoghe. Questa via del centro espone passanti e residenti che parcheggiano a non pochi pericoli.

Per primo, in autunno si generano tappeti umidi di foglie che nessuno rimuove per non parlare dei crolli degli alberi sulle auto parcheggiate. Neppure in periodi di maltempo conclamato, la precedente Amministrazione si è fatta carico, a dispetto dell’urgenza ormai indifferibile, di far potare gli alberi ed evitare gravi pericoli ai residenti e a chi transita. Gli alberi hanno ormai raggiunto in altezza quasi il quarto piano delle abitazioni.