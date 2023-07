A Sferracavallo nuovo divieto di balneazione per inquinamento fognario: risolveranno il problema?

Sono trascorsi pochi giorni da quando dei tratti del mare di Sferracavallo erano stati dichiarati non balneabile causa inquinamento fognario, salvo poi, pochi giorni dopo, essere dichiarati nuovamente puliti. E adesso? Nuovamente inquinamento! Se la causa dell'inquinamento non era stata individuata, perché non sono andati avanti con le ricerche prima di dichiarare il mare nuovamente balneabile? Mi sembra che si stia giocando con la salute dei bagnanti.