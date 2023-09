A Sferracavallo la Rap continua a non raccogliere la spazzatura con regolarità

Sferracavallo, via Tritone: la RAP per l'ennesima volta non ha svuotato i cassonetti. Siamo stanchi di questi continui disservizi. La raccolta della spazzatura dei cassonetti dovrebbe essere il servizio minimo indispensabile che la RAP dovrebbe sempre garantire, e invece non fanno nemmeno questo. Su tutto il resto (pulizia strade, ecc) ormai abbiamo abbandonato le speranze. Si può continuare così?