Comuni e spesa per il personale, anche Palermo tra i più virtuosi in Italia

C'è anche Palermo tra i 18 capoluoghi di provincia italiani ‘promossi’ con la tripla AAA nella gestione della spesa per gli stipendi del personale. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

A risultare più ‘virtuosi’ per questa voce di costi dell’ente (scorporata per gli importi nelle due sottovoci stipendi personale a tempo indeterminato e stipendi personale a tempo determinato), ottenendo così il massimo rating, sono, in ordine alfabetico: Andria (6.863.661,27 euro per personale a tempo indeterminato e 124.099,51 per personale a tempo determinato), Avellino (6.344.956,08 e 17.123,10), Carbonia (3.250.836,08 e 15.151,44), Caserta (6.770.729,37 e 40.065,21), Cosenza (8.892.134,39 e 18.716,66), Crotone (5.318.301,64 e 183.021,93), Foggia (13.478.850,24 e 284.826,79), Frosinone (4.714.553,13 e 61.791,92), Latina (11.708.648,67 e 286.632,19), Messina (30.364.372,26 e 636.558,48), Palermo (115.620.749,51 e 1.095.793,26), Reggio Calabria (16.990.725,40 e 566.214,03), Roma (560.635.531,69 e 544.267,90), Salerno (19.941.457,39 e 175.236,25), Savona (7.856.460,23 e 48.872,39), Taranto (16.979.286,49 e 880.673,93), Trapani (8.067.943,61 e 50.349,95), Vibo Valentia (2.888.628,99 e 6.288,16).

Folto anche il gruppo di città che risultano fra le più virtuose per questa voce di spesa, ottenendo la doppia AA: Alessandria, Bari, Biella, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Imperia, Lecco, Livorno, Massa, Prato, Rieti, Rovigo, Siracusa, Terni, Viterbo. Ma anche il gruppo che si è aggiudicato la A: Arezzo, Asti, Barletta, Cagliari, Catania, Como, Cuneo, Novara, Pavia, Teramo, Trani, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.