Schifani: "Berlusconi ha fatto la vera antimafia con le sue leggi che sono state le più dure"

L'incontro con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, "è stato estremamente positivo, una colazione di lavoro. Abbiamo individuato la possibilità di recupero di alcuni stanziamenti che erano stati impugnati dal governo nazionale, li recupereremo con la nuova programmazione". Lo ha detto il governatore siciliano, Renato Schifani, a margine della convention di Forza Italia in corso a Milano.

Schifani ha precisato che si tratta di "alcuni" fondi, "non tutti ovviamente. Con Fitto, ha spiegato, "abbiamo parlato di futuro. Ci siamo trovati all'unisono nell'individuare una modalità di utilizzo di questi fondi strategici. Interventi grandi progetti nessuna parcellizzazione, siamo stati d'accordo". Questo, ha concluso, "è estremamente positivo per il lavoro che faremo in questi anni".

Poi su Silvio Berlusconi, Schifani ha detto: "L'antimafia l’ha fatta Silvio Berlusconi con le sue leggi, che sono state le più dure. E' stato lui a voler stabilizzare il carcere duro, in un partito che ha fatto la vera antimafia, con le leggi e non con le chiacchiere". Parole che sono state accolte da un lungo applauso da parte dei presenti in sala, che si sono alzati in piedi.

"Berlusconi ci ha messo la faccia - ha sottolineato Schifani -. Siamo stanchi di questi attacchi, i giovani devono saperlo, che entrano in un partito che ha dei valori. Berlusconi tornerà, Forza Italia si pone su due gambe, una è Silvio e l'altra sono i valori che lui ha trasmesso, e che sono la nostra forza".