Centrodestra, Salvo Giuffrida nominato coordinatore siciliano di Cambiamo!

Salvo Giuffrida, già deputato regionale, rappresenterà in Sicilia "Cambiamo!", il partito del centrodestra che ha nel governatore Giovanni Toti il suo leader. L’esecutivo nazionale del partito, infatti, ha affidato a Giuffrida il compito di coordinare le attività politiche del partito nella regione Sicilia e di organizzare la presenza del partito nelle provincie siciliane.

Grande soddisfazione per la scelta di affidare l’incarico di coordinatore regionale a Salvo Giuffrida è stata espressa dal coordinatore nazionale di Cambiamo!, Massimo Berutti: “Siamo certi che con l’esperienza e le capacità di Giuffrida - ha dichiarato Berutti - anche in Sicilia il nostro partito riuscirà ad essere protagonista del nuovo corso del centrodestra che è pronto per diventare forza di governo nazionale”.

“Giuffrida - ha concluso Berutti - avrà il compito di radicare il partito in tutta la regione e sarà affiancato immediatamente dai tanti giovani che si sono avvicinati in questi mesi al nostro progetto ad iniziare dall’agrigentino Marcello Fattori”.

Soddisfazione per l’incarico ricevuto è stata espressa anche dal neo coordinatore regionale di Cambiamo!, Salvo Giuffrida che ha dichiarato:

“E’ un ruolo di grande responsabilità che assumo con entusiasmo e con la consapevolezza che in questo momento storico vi è la necessità di aggregare tutti i moderati in una nuova casa comune. Cambiamo!, oltre ad essere il nome del partito, è anche una esortazione. Un invito rivolto a tutti, ma in particolare a quanti non amano gli estremismi e a quelli che sono ‘smarriti’ ma hanno ancora voglia di impegnarsi. Ognuno, attraverso il proprio contributo, operativo o di sostegno, può essere protagonista di una 'politica costruttiva' con una forza moderata che, in ogni regione, avrà una sua autonomia. Il mio impegno, attraverso l’ascolto e il dialogo, sarà quello di individuare, nelle singole provincie, esperienze e competenze. Persone che siano reali interpreti delle esigenze del territorio e disponibili a scommettersi per il futuro della nostra Sicilia. Nei giorni scorsi ho già avuto diversi contatti con professionisti, ex amministratori e rappresentanti della società civile. Il progetto politico di “Cambiamo!” ha suscitato grande interesse. E questo è un buon segno”.