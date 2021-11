Piano delle opere pubbliche, slitta la votazione e l'ex maggioranza sbotta: "Basta con questo teatrino"

Slitta la votazione del Piano triennale delle opere pubbliche. La conferenza dei capigruppo ha stabilito un'audizione del segretario generale per avere aggiornamenti sul piano di riequilibrio; mentre la discussione sulla delibera che ha provocato il muro contro muro tra orlandiani e grillini e le minoranze di centrodestra (assieme ai renziani ormai maggioranza a Sala delle Lapidi) riprenderà giovedì e proseguirà la prossima settimana. Per non perdere i finanziamenti in scadenza a fine anno, il Consiglio dovrebbe mettere a punto un emendamento che includa tutte le opere a rischio incompiuta.

"Arriveremo al voto martedì, male che vada mercoledì" garantisce il capogruppo di Forza Italia, Giulio Tantillo, secondo cui le proteste di Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle, Sinistra Comune e Pd "hanno condizionato i lavori d'Aula". Una narrazione che viene capovolta da orlandiani e grillini, che proseguono l'occupazione di Sala delle Lapidi: "La riunione dei capigruppo di oggi, alla quale abbiamo scelto di non partecipare, ha fugato ogni dubbio: il Piano triennale delle opere pubbliche non s'ha da fare! Sfidiamo chiunque a indovinare quando sarà votato. Infatti, il cronoprogramma redatto dal presidente della seconda commissione, che aveva previsto la votazione dell'atto entro il 19 novembre, ha posticipato la scadenza alla settimana prossima".

I capigruppo di Avanti Insieme, Movimento 5 Stelle, Sinistra Comune e Pd rincarano la dose: "I fatti sono testardi e addebitare il ritardo nella valutazione del piano a noi, che rappresentiamo ormai una minoranza in Consiglio e vorremmo votare domani stesso, è piuttosto complicato. La verità è che continua un ostruzionismo di cui non ci si vuole nemmeno assumere la responsabilità. Ennesima prova della volontà di appesantire la discussione, l’invio di richieste di approfondimenti tecnici a sole 24 ore dalla seduta d’aula. Perché queste domande non le facevano prima? Prima di bocciare l’atto nel mese di marzo? Prima di presentare decine di emendamenti strampalati? Se è vero che qualcuno vuole portare in votazione l’atto, si smarchi da questo teatrino e lo dimostri, semplicemente ammettendo che l’unica cosa da fare è discutere e votare l’atto già domani, in un’unica seduta in cui ognuno possa assumersi le proprie responsabilità di fronte alla città".