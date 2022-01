E’ morto Michele Sarrica, ex dirigente generale della Regione

E’ morto a Palermo Michele Sarrica ex dirigente generale della Regione Siciliana. Si è spento all’età di 79 anni dopo avere combattuto la sua battaglia contro una malattia. Laureato in economia e commercio è stato capo ufficio di gabinetto di diversi assessorati regionali. E’ stato commissario straordinario dell’ospedale psichiatrico di Palermo, del consorzio area di sviluppo di Enna, dell’Ente Parco delle Madonie e liquidatore del Consorzio agrario. Ha ricoperto diversi incarichi speciali all’estero.

Ha rappresentato la Sicilia nel 1998 al convegno internazionale delle ambasciate dei paesi del Mediterraneo che si è tenuto a New York e nel 1999 al meeting internazionale sugli sviluppi delle economie dei paesi del mediterraneo che si è tenuto a Montreal. Ha partecipato alla costituzione di “Casa Sicilia” a New York.

Negli anni del suo lavoro alla Regione si è sempre distinto per la sua professionalità. In tanti lo ricordano per la sua grande dedizione al lavoro, per la sua professionalità e per la sua grande umanità. Innamorato della sua Collesano, dove era nato, ha lavorato per il paese collaborando con i vari sindaci, scegliendo sempre un ruolo lontano dai riflettori, con l’umiltà e il senso del dovere che lo hanno sempre contraddistinto, senza mai tralasciare la sua famiglia che ha sempre amato. Lascia un vuoto incolmabile nella moglie, nei figli e nella mamma. I funerali si svolgeranno mercoledì 19 gennaio alle 10 nella chiesa di San Gabriele Arcangelo a Palermo. Successivamente, dopo un breve ricordo presso la Chiesa Madre di Collesano, il suo corpo sarà tumulato presso il cimitero comunale.