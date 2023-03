Mau­ri­zio Di Piaz­za aderisce alla Democrazia Cristiana. Il biologo, esperto di Disaster management e membro del Comitato Scientifico del Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi della Repubblica di San Marino, è stato nominato re­spon­sa­bi­le del dipartimento re­gio­na­le maxi-emer­gen­ze della Dc in Sicilia dal commissario regionale del partito, Totò Cuffaro.

Di Piazza, che già ricopriva il medesimo incarico in Forza Italia, ha lasciato il partito azzurro. "Accolgo con grande piacere l’invito del commissario regionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro, che ringrazio per la nomina, sarò ben lieto di dare il mio contributo per salvaguardare l’incolumità dei cittadini e dei territori siciliani”.

“L'affetto per Forza Italia rimane immutato - continua -, tuttavia ho trovato impossibile resistere all’energia e alla competenza del presidente Cuffaro, che ha ben chiari non solo i bisogni dei siciliani, ma anche la fragilità dei nostri territori e la vulnerabilità delle nostre infrastrutture, rispetto alle sfide collegate ai cambiamenti climatici e agli eventi avversi che si verificano nell’isola con sempre maggiore frequenza”. A Maurizio Di Piazza i com­pli­men­ti e gli au­gu­ri per il nuo­vo in­ca­ri­co dal commissario regionale Cuffaro e da tutto il gruppo dirigente della Dc.