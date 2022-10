La protesta delle donne in Iran, anche Palermo si mobilita contro il regime degli ayatollah

Palermo si mobilita per sostenere il popolo iraniano e le donne che hanno scatenato la protesta contro il regime degli ayatollah dopo la morte di Masha Amini, arrestata il 13 settembre a Teheran per aver indossato "abiti inappropriati" dalla polizia morale e morta in seguito a percosse. Stasera, alle 19, a piazza Castelnuovo, si terrà un sit-in al quale parteciperà anche una delegazione della Democristiana Cristiana.

Saranno presenti in piazza, d'intesa con Totò Cuffaro, commissario regionale del partito, Maria Grazia di Giorgi (responsabile provinciale Dc Donne), Elisabetta Liparoto (responsabile provinciale Dc Pari opportunità) ed Eleonora Gazziano (responsabile regionale Dc Diritti umani).

"Per chi volesse partecipare, ci uniremo a tante altre donne, attiviste, cittadine e rappresentanti delle istituzioni - dice Gazziano -. Auspichiamo una presenza numerosa delle cittadine e dei cittadini di tutta la provincia di Palermo, nel principio di cristianità che ci contraddistingue, rinnegando ogni forma di regime teocratico e misogino, seguendo sempre il grande senso di umanità che portiamo in corredo noi donne".