Masha, morta per una ciocca di capelli: da Palermo ad Aosta via ai sit in di protesta anche in Italia

La protesta in Iran per la morte di Masha Amini, la 22enne picchiata dagli agenti della ‘polizia morale’ che l'avevano arrestata perché non indossava correttamente il velo, si infiamma. Dopo la morte della ragazza, migliaia di persone, donne e uomini, stanno manifestando in Iran per reclamare i propri diritti.

La repressione delle autorità è durissima, ma la protesta non si arresta. Lo scrive Amnesty International in una nota, in cui si dà il calendario di oltre dieci appuntamenti "in piazza per manifestare tutta la nostra solidarietà a chi non ha più voglia di tacere". La protesta italiana toccherà anche Palermo. Il primo appuntamento sarà oggi ad Aosta alle 18.30 a Piazza Chanoux. Poi, domani 5 ottobre, sit-in a Roma in Piazza del Campidoglio dalle 17.30. In contemporanea si inconteranno a Cagliari nell'Aula 5 dell'Università di Cagliari, in viale Sant'Ignazio. Alle 19.30 a Brescia l'appuntamento è a largo Formentone. Il 6 ottobre il sit-in invece è alle 17 a Viareggio a Belvedere delle Maschere, il 7 ottobre a Palermo alle 19 in piazza Politeama, mentre l'8 ottobre alle 10.30 a Napoli in piazza Dante, alle 16 a Formia, in piazza della Vittoria, alle 16.30 a Pisa in piazza XX Settembre, e a Caserta alle 18 in via Laviano, 65. Il 9 ottobre appuntamenti a Trinità (Cn) alle 10 in piazza Umberto I, a Bisceglie, alle 11.30 in largo San Francesco, e infine a Lecce alle 17 in piazza Sant'Oronzo.

Masha Amini è stata arrestata il 13 settembre a Teheran per aver indossato "abiti inappropriati". Ad arrestarla la polizia morale, un'unità responsabile dell'applicazione del codice per le donne. La famiglia e i media denunciano che a seguito delle percosse, la ragazza sia finita in coma tre giorni dopo e che sarebbe morta in ospedale. Il capo della polizia di Teheran invece ha parlato di "uno sfortunato incidente", aggiungendo che la ragazza fosse morta di infarto. Sui social si stanno diffondendo video di donne iraniane che si tagliano i capelli ed in alcuni casi addirittura bruciano hijab, protesta simbolica per il fatto che la giovane - in vacanza con la famiglia a Teheran da una provincia del nord ovest del Paese - è stata fermata da una delle pattuglie “della moralità” perché dal velo le sfuggiva una ciocca di capelli.