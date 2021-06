Nuova donazione M5S: "Pannelli fotovoltaici al parco della Salute del Foro Italico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I deputati regionali del Movimento 5 Stelle inaugurano i 9 micropannelli acquisti grazie agli accantonamenti di parte dei loro stipendi per illuminare il parco nelle ore notturne. Nuova donazione dei portavoce regionali del Movimento 5 Stelle. Stamattina infatti i deputati all’Ars hanno inaugurato i pannelli fotovoltaici al Parco della Salute del Foro Italico di Palermo. I portavoce M5S hanno acquistato, grazie agli accantonamenti ottenuti dalla restituzione di parte del loro stipendio, 9 micropannelli fotovoltaici che sono stati posizionati sul tetto della segreteria nell’area giochi inclusiva e che servono a dare luce all’intero parco, fino ad ora dotato di pali fotovoltaici che ne illuminavano solo il perimetro. Stamattina i deputati M5S all’ARS Giorgio Pasqua, Nuccio Di Paola e Roberta Schillaci che è anche vice presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle Sicilia hanno fatto visita al parco e formalmente inaugurato i pannelli.

“Il Parco della Salute, grazie a Vivi Sano Onlus – spiegano i deputati – è già un’importante realtà civica di Palermo ma rappresenterà ancor di più una grande ricchezza della città non appena la battaglia contro il Covid- 19 sarà terminata. Un contributo, il nostro, assolutamente in linea coi nostri principi di utilizzo di risorse energetiche ecosostenibili e, ci teniamo a precisarlo, di assoluta adesione valoriale alle finalità portate avanti con il progetto: riqualificazione urbana, spazi inclusivi, solidarietà dal basso, promozione della salute e partecipazione attiva dei cittadini”.

“Ringraziamo pertanto l’associazione Vivi Onlus e i suoi illuminati vertici sempre lungimiranti e fervidi di iniziative” – concludono. “Lo sport è salute ed è un potente strumento di integrazione e inclusione sociale”- ha sottolineato la vice presidente dell’associazione M5S Sicilia Schillaci. La donazione pannelli è l’ennesima finanziata con le restituzioni di parte degli stipendi dei deputati del gruppo M5S all’Ars che, da quando è approdato a palazzo dei Normanni, ha restituito quasi 6 milioni di euro, che hanno permesso di realizzare numerose opere di pubblico interesse, che vanno dalla arcinota trazzera di Caltavuturo dopo il crollo del ponte Himera sull’autostrada A19, al parco letterario di Porto Empedocle, alle borse di studio per atleti disabili, ai numerosi parchi giochi per bambini, solo per fare qualche esempio.